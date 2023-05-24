Ticari araç satışı 4 ayda % 62.7 arttı

Nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarında tüm zamanların en yüksek satışına imza atıldı. Pazar, bu yılın nisan ayında, 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62.7 büyüyerek 97 bin 679 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.3 artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti.Otomobil satışları, 2023 yılı ocaknisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55.7 artışla 252 bin 819 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 62.7 artışla 80 bin 831 oldu. Nisan ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40.1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55.2 büyüdü. Otomobil satışları, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 58.3, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 44.3 artış gösterdi.Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45.5 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,6 payla sedan ve yüzde 22.5 payla da hatchback otomobiller takip etti. Otomobil pazarı motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51.4 artarak yüzde 85.1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 52.5 artarak yüzde 0.8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 102.6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 81.1 pay ve 65 bin 540 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, minibüs gövde tipi yüzde 7.7 pay ve 6 bin 218 adetle ikinci sırada yer aldı. Kamyonet gövde tipi yüzde 7 pay ve 5 bin 681 adetle üçüncü sırada yer aldı.Öte yandan bu yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 479 bin 330, otomobil üretimi ise yüzde 29 artışla 295 bin 688 adede ulaştı. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 29 artış sağlayan otomobil üretimi ise 295 bin 688 adede çıktı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 499 bin 927 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti. Ocak- Nisan döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüze 73, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 45 ve traktörde yüzde 81 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 73 oldu. 2022 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 56, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 63 büyüdü.