Ticari araçta voltaj yükseliyor

Türkiye'de üretilen elektrikli araçlar, ticaret dünyasında voltajı yükseltiyor. Ford'un ticari araç üretim merkezi Ford Otosan, Transit'ten sonra Transit Custom ve Tourneo Custom'ın da plug-in hibrit ve elektrikli versiyonlarını üretmeye başladı. Yeni nesil Transit Custom ve Tourneo Custom, Ford Otosan'ın baştan sona yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç oldu. Yeni nesil Custom ailesi için Avrupa'da 2023'ün dördüncü çeyreğinde teslim edilmek üzere sipariş alınmaya başlandı. Elektrikli E-Transit Custom için ise önümüzdeki dönemlerde teslim edilmek üzere sipariş alınmaya başlanacak.Custom, 136 bg, 150 bg veya 170 bg güç üreten yeni nesil EcoBlue dizel motorlarla satın alınabiliyor. Ayrıca 2.5 lt benzinli 232 bg güç üreten plug in hibrit versiyonu var. Elektrikli versiyon ise 325 km'ye kadar sürüş menzili sağlayan 64 kWh batarya ve 160 kWh elektrikli motor ile satın alınabiliyor.