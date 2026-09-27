Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:58

TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
  • ABONE OL

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı gerçekleştireceği öğrenildi.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

İhalede, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA