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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:18

TİGEM 2 bin 116 ton buğday satışı yapacak

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı mahsulü 2 bin 116 ton buğdayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 20 Ekim'de Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda yapılacak.

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AA
TİGEM 2 bin 116 ton buğday satışı yapacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 116 ton mahsul buğdayın satışını gerçekleştirecek. Kurumun Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı istihsali buğdaylar borsa şartlarında açık artırma usulüyle satılacak.

İHALE 20 EKİM'DE YAPILACAK

Toplam 2 bin 116 ton buğday, 4 parti halinde satışa sunulacak. İhale, 20 Ekim 2026 saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.

ŞARTNAME NEREDEN GÖRÜLEBİLECEK?

İhaleye ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Polatlı Tarım İşletmesinde mesai saatleri içerisinde incelenebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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TİGEM 2 bin 116 ton buğday satışı yapacak
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