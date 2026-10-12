TİGEM 2 bin 116 ton buğday satışı yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 116 ton mahsul buğdayın satışını gerçekleştirecek. Kurumun Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı istihsali buğdaylar borsa şartlarında açık artırma usulüyle satılacak.
İHALE 20 EKİM'DE YAPILACAK
Toplam 2 bin 116 ton buğday, 4 parti halinde satışa sunulacak. İhale, 20 Ekim 2026 saat 14.00'te Lüleburgaz Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilecek.
ŞARTNAME NEREDEN GÖRÜLEBİLECEK?
İhaleye ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Polatlı Tarım İşletmesinde mesai saatleri içerisinde incelenebilecek.