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Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:41

TİGEM 2 bin 906 ton mahsul buğday satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2 bin 906 ton mahsul buğdayın satışını yapacak.

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AA
TİGEM 2 bin 906 ton mahsul buğday satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı için 1000 ton "bezostaja-1", 1427 ton "Selamibey" ve 479 ton "Tosunbey" olmak üzere toplam 2 bin 906 ton mahsul buğdayı 14 parti halinde satacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 55 milyon 214 bin lira, geçici teminat toplamı da 2 milyon 760 bin 700 lira oldu.

İhale, açık artırma usulüyle 30 Ekim Cuma saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, işletmenin "https://www.tigem.gov.tr" internet sitesinde, Polatlı Ticaret Borsası ile Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RESMİ GAZETE #TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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