Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 210 adet 18 aylık reforme teke, 100 reforme keçi ile 40 adet 18 aylık reforme keçi, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

Tiftik ırkı keçilerin satılacağı ihale, açık artırma usulüyle 2 Aralık saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.

İhalenin toplam muhammen bedeli 2 milyon 96 bin 250 lira, geçici teminat tutarı 104 bin 812 lira olarak belirlendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör