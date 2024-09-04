TİM Başkanı Gültepe: E-ihracatta hızlı bir artış trendindeyiz

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve TİM ile işbirliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2024, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dijital dönüşümün baş döndürücü hızla ilerlediğini belirterek, dönüşümün etkilerinin hayatın her alanında olduğu gibi ticarette de yakından hissedildiğini söyledi.

Dönüşüme ayak uyduramayan firmaların ayakta kalma şansının olmadığını vurgulayan Gültepe, zirve kapsamında dijitalleşmenin e-ihracat boyutunu mercek altına alacaklarını, e-ihracatta mevcut durumumu ve hedefleri enine boyuna değerlendireceklerini ifade etti.

Gültepe, e-ihracatın, 2022'de toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 0,84 olduğunu hatırlatarak, "Oran 2023'te 5,4 milyar dolarla yaklaşık yüzde 2'ye yükseldi. 2024'ün ilk yarısında ise 3,4 milyar dolarlık bir e-ihracat gerçekleştirdik. Toplam ihracat içinde e-ihracatın payı yüzde 3,4'e ulaşmış bulunuyor. Görüldüğü gibi e-ihracatta hızlı bir artış trendindeyiz. Önümüzdeki 4 yılda, yani 2028'de bu oranı yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hedef koymanın yetmediğini, gerekli altyapının da oluşturulması gerektiğini ifade eden Gültepe, TİM olarak bu anlayışla yoğun bir çalışma yürüttüklerini, TİM bünyesinde kurdukları e-ihracat Sekretaryası ile firmalara dijital ticaret yolculuklarında rehberlik sunduklarını, onları yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Gültepe, e-ihracata dair gelecek vizyonunu istişare ve ortak akılla şekillendirmenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Olaya bir takım oyunu anlayışıyla bakmalı, ekosistemdeki tüm paydaşlarla aynı hedefe odaklanmalıyız. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ni bu anlamda çok değerli bir organizasyon olarak görüyorum. Türkiye'nin dijital ticaretteki potansiyelini güçlendirme ve uluslararası işbirliklerini geliştirme yolculuğunda bu zirve önemli bir platform haline geldi. Zirve boyunca, dijital ticaret ve e-ihracat tüm boyutlarıyla mercek altına alınacak. e-ihracatta küresel trendler, pazarlama stratejileri, lojistik çözümler, yapay zeka uygulamaları ve yeşil dönüşüme kadar pek çok başlık masaya yatırılacak."

Zirvenin bir diğer önemli ayağını alım heyetlerinin oluşturduğunu belirten Gültepe, "Bugün burada 200'ü aşkın ihracatçı firmamızı 22 ülkeden 40'ı aşkın firma ile buluşturacağız. Burada yapılacak görüşmelerle yeni işbirliklerinin temellerinin atılacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Bu organizasyona gösterilen yüksek ilgiyi ve geniş kapsamlı katılımı, ülkemizin dijital ticaretteki stratejik rolünün bir göstergesi olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

"BAŞKA ÜLKELERDEKİ PAZAR YERLERİ İLE STRATEJİK ORTAKLIKLAR KURMALIYIZ"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu da İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin, Türkiye'nin dijital ticaretteki yerini güçlendirmesi anlamında ve ihracatı e-ihracatla destekleme yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

e-ticaret dünyasında, daha düne kadar 3 şirketin toplam global e-ticaret hacminin yüzde 50'den fazlasını gerçekleştirdiğini anımsatan Çevikoğlu, "Lokalleşme furyası tüm dünyada hızla ilerliyor. Birçok ülkenin artık yerel pazar yerleri var. Bu oyunu iyi okumalı ve buna göre konumlanmalıyız. Yani başka ülkelerdeki pazar yerleri ile stratejik ortaklıklar kurmalıyız." dedi.

Çevikoğlu, "Ticaret Bakanlığının açıkladığı 5 yıllık planda, e-ihracatın 5 kat artacağını öngörmesi ve birçok alanda finansal desteklerle bunun altını doldurması, bizim için de e-ihracata daha fazla odaklanmamız için motivasyon oldu. Gerek ETİD'de gerekse şirketlerimizde, e-ihracat ana başlığımız haline geldi. Türkiye, e-ticarette satılabilecek ürün sayısı bakımından dünyanın en çok ürün çeşidine sahip birkaç ülkesinden biridir." bilgisini paylaştı.

Hakan Çevikoğlu, zirvenin sadece bir buluşma noktası olmadığını, aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret alanında derinlemesine, bilgi paylaşımının, stratejik işbirliklerinin, yeni ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine imkan sağlayacak bir platform olduğunu sözlerine ekledi.

KOBİ'LER GLOBAL PAZAR YERLERİYLE B2B GÖRÜŞMELER YAPACAK

Zirve, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, e-ihracatın geleceğine dair önemli paylaşımlar ve stratejik işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazar yeri temsilcisi katıldı.

Zirve kapsamında, ihracat ekosisteminin tüm paydaşları ve KOBİ'ler, global pazar yerleriyle B2B görüşmeler yaparken, alanında uzman kimselerin ilham verici deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak. Zirve yarın sona erecek.