TİM Başkanı Gültepe: İhracat ağustosta yükselerek döngüyü kırdı

TİM, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Verilere göre, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,7 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi.

Türkiye'nin ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21,6 milyar dolar oldu. Ocak-ağustos dönemindeki ihracat ise 165 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu hedefleri açısından kritik aylardan biri olan ağustosu rekorla kapattıklarını, ağustos ayları özelinde en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ağustosu 21,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artıdayız. Bir süredir önceki yılın aynı dönemine göre bir ay artı, bir ay eksi seyreden ihracat, temmuzun ardından ağustos ayında da yükselerek bu döngüyü kırmış oldu. Ocak-ağustos dönemine baktığımızda 165 milyar dolarla geçen yılla hemen hemen başa baş durumdayız. Son 12 aylık ihracatta ise 253,6 milyar dolardayız. Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Geçen ay gemi ve yat, hububat ve makine sektörlerinin ihracatında da önemli artış kaydettik. 36 ilimiz ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep oldu. Ağustosta 1.472 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi."

Gültepe, parite farkının geçen ay ihracata 715 milyon dolar katkı yaptığını, son 5 aydaki parite katkısının ise 2,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya şeklinde sıralandığını aktaran Gültepe, Kazakistan, Norveç ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihracat rekoru kırıldığını belirtti.

"2023'TE 100 TİCARET HEYETİ HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Mustafa Gültepe, ihracatta hedefleri tutturabilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini, bir yandan ana pazarlardaki etkinliklerini güçlendirmek, diğer taraftan da yeni pazarlar bulmak için çalıştıklarını kaydetti.

Pazar çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda ticaret ve alım heyetlerine ağırlık verdiklerini aktaran Gültepe, "Ağustosta Brezilya ve Şili'de geniş katılımlı ticaret heyeti gerçekleştirdik. Eylülde de yine yoğun bir heyet programımız var. İhracatçı birliklerimizle bu ay Kenya, Suudi Arabistan, Tanzanya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Umman ve Benin'de ticaret heyetleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2023 için öngördüğümüz 100 ticaret heyeti hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"1 MİLYAR DOLARLIK KREDİ HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

TİM Başkanı Gültepe, ihracatta hedeflere ulaşabilmek için finansmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ihracatçıların son dönemde artan finansman ihtiyacının karşılanması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gültepe, "28 Ağustos'ta 11 bankamızla beraber 1 milyar dolar hacminde bir kredi protokolü imzaladık. Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. İhracatçılarımız, rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Yeni kredi paketinin tüm ihracatçılara hayırlı olmasını diliyorum. Paketin şartlara göre genişletilmesi içini temaslarımız sürüyor. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına ve daha çok ihracatçımızı uygun koşullu kredi ile buluşturacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gültepe, yeşil dönüşümün finansmanı konusunda da bankalarla farklı bir finansman mekanizması üzerinde çalıştıklarını bildirdi.