TİM Başkanı Gültepe: İhracatta başı otomotiv sektörü çekti

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ BU AY 3 MİLYAR 172 MİLYON DOLARLA İLK SIRADA"

Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ihracat rakamlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 milyar 879 milyon dolarla kimya, 1 milyar 432 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Küresel konjonktürün de etkisiyle bazı sektörlerimiz ciddi kan kaybı yaşıyor. Bu sektörlerimizin durumunu gözden geçirmemiz ve hızlı aksiyon alacak çözümler üretmemiz gerekiyor."

İllerin ihracatına bakıldığında ise geçen ay 37 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gültepe, en çok ihracat yapan 5 ili, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralarken, Adana, Eskişehir, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya'dan oluşan 6 ilin ise tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

Gültepe, "Kasımda 1517 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 267 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise 1,49 dolar oldu. Avro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 537 milyon dolar katkı verdi. 11 aydaki toplam katkı 2,9 milyar dolara yükseldi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise 1 milyar 750 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 460 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolarla Irak, 1 milyar 259 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 126 milyon dolarla İtalya şeklinde sıralandı. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 6 artışla 9 milyar dolar oldu." diye konuştu.

"ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARIN ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNİ POZİTİF YÖNDE REVİZE ETTİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ"

TİM Başkanı Gültepe, Dünya Ticaret Örgütünün 2023 yılı küresel mal ticaret hacmindeki artış beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 0,8'e çektiğine dikkati çekerek, bu yılın küresel ticarette "Soluklanma Yılı" olarak öne çıktığını dile getirdi.

Gültepe, 2024 ve 2025 için ise beklentilerin pozitif yönde olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her fırsatta 'Türkiye ihracatla yükselecek' diyoruz. Büyüme ise en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. Üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 artan mal ve hizmet ihracatı büyümeye 0,3 puan katkı verdi. Büyümede üretim ve ihracatın yeri her zaman kritik önem taşıyor. Üretimi ve ihracatı ancak yatırımla büyütebiliriz. Yatırım için de finansman gerekiyor. İhracatçımızın krediye erişim konusundaki sorunları son birkaç ayda büyük ölçüde çözüldü. En son Merkez Bankasının reeskont kredilerinde iskontoyu sabitleme kararını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İhracatı önceleyen yaklaşımları nedeniyle ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Elbette yatırım ortamını iyileştirecek çözümleri de üretmemiz gerekiyor. Çünkü yatırımlar arttıkça üretim, üretim arttıkça ihracat yükseliyor. İhracatla beraber, Türkiye büyüyüp, gelişiyor. Nitekim uluslararası kurum ve kuruluşların ülkemizin büyümesini pozitif yönde revize ettiklerini gözlemliyoruz."

IMF'nin ardından OECD'nin de Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 büyüme beklentisini yükselttiğini hatırlatan Gültepe, OECD'nin Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme beklentisini yüzde 4,5'e, 2024 beklentisini ise yüzde 2,9'a çıkardığını kaydetti. Gültepe, Türkiye'nin büyüdükçe, 2024 tahminlerini yine revize etmek durumunda kalacaklarına inandığını belirtti.