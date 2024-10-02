TİM Başkanı Gültepe: Otomotiv sektörü eylülde ihracat rekoru kırdı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Bakanlık'taki toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Eylülde 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini veren Gültepe, bununla birlikte yılın 3 çeyreğinde toplam ihracatın yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolara, son 12 ayda ise 261,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Gültepe, mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da gidişatın son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, Hizmet İhracatçıları Birliğinin tahminine göre eylülde bu alanda yaklaşık 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

15 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI, 11'İ DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Sektörlerin ihracatlarına ilişkin de bilgi veren Gültepe, şöyle konuştu:

"Sektörlere baktığımızda, otomotivin bugüne kadar ki en yüksek ihracat rakamıyla yine zirvede yer aldığını görüyoruz. 3,4 milyar dolar ihracata imza atan sektörümüze huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum ve tebrik ediyorum. Otomotivi, 2,2 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,48 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,47 milyar dolarla çelik sektörleri takip etti. Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektörlerimiz yüzde 47 ile kuru meyve, yüzde 32 ile savunma ve havacılık, yüzde 31 ile gemi, yat ve hizmetleri, yüzde 30 ile fındık ve yüzde 21 ile otomotiv sektörümüz oldu. Eylülde 15 sektörümüz ihracatını artırırken 11 sektörümüzün ihracatında düşüş oldu."

Sektörlerin ülkelere göre ihracatında da dikkati çekici artışlar yaşandığını vurgulayan Gültepe, "İspanya'ya çelik sektörümüz yüzde 156, Slovenya'ya otomotiv sektörümüz yüzde 108 ve ABD'ye elektrik-elektronik sektörümüz ihracatını yüzde 78 artırdı. Kimya endüstrimiz, yüzde 20 ile geçen ay ihracatı oransal olarak en çok gerileyen sektörümüz oldu." dedi.

Kimyanın ardından hububat, deri, makine ve tekstil sektörlerinde de gerilemeler yaşandığına işaret eden Gültepe, "Kimya Hollanda'da, hububat İtalya'da, makine ABD'de ve tekstil sektörümüz ise Vietnam'da düşüş kaydetti." değerlendirmesinde bulundu.

"113 ÜLKEYE İHRACATIMIZI ARTIRDIK"

En çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Irak ve İtalya olduğunu aktaran Gültepe, "42 ülkede yüzde 50'nin, 87 ülkede yüzde 10'un üzerinde ihracat artışı kaydettik. Genel tabloda ise 113 ülkeye ihracatımızı artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Gültepe, ülke grupları arasında ise Avrupa Birliği'nin 9,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını, diğer Avrupa ülkeleri katıldığında kıtanın toplam ihracat içindeki payının yüzde 58'in üzerinde olduğunu bildirdi.

EYLÜLDE 45 İL İHRACATINI ARTIRDI

Mustafa Gültepe, geçen ay 45 ilin ihracatını artırdığına dikkati çekerek, en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu belirtti. Eskişehir ve Niğde'nin tarihlerinin en yüksek aylık ihracatlarını yaptığını dile getiren Gültepe, şu bilgiyi verdi:

"Eylülde 1189 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bu firmalarımızın ihracata katkısı 124,5 milyon dolar oldu. Birim ihracat değerimiz de yüzde 6 oranında bir artış gösterdi. Bu artışla birim ihracat değerimiz 1,53 oldu. Parite geçen ay ihracatımıza pozitif yönde katkı sundu. Paritenin eylül ayındaki katkısı 378 milyon dolar."

"ALMANYA'DA RESESYON ENDİŞESİ İHRACATIMIZA OLUMSUZ YANSIYOR"

Açıklanan verilerle ihracatta 9 aylık tablonun netleştiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre artıda olmakla birlikte, her zaman söylüyoruz, biz çift rakamlı artışlara alışmışız. İnşallah bundan sonra hep çift rakamları beraberce açıklarız. Hızımızın kesilmesinde küresel konjonktürün etkilerini görmezden gelemeyiz. Hem güneyimizde hem de kuzeyimizde savaş var. Öte yandan, Avrupa Birliği'nde talebin zayıf seyretmesi, özellikle en büyük pazarımız Almanya'da resesyon endişesi ihracatımıza olumsuz yansıyor. Bunun devamında yine Türkiye olarak her zaman söylediğimiz rekabetçiliğimizin de zayıfladığını çok rahat bir şekilde buradan söyleme şansımız var."

Gültepe, üretim ve ihracatta katma değeri artırabilmek için yüksek teknoloji yatırımının, çifte dönüşümün ve inovasyonun gücünü de etkili şekilde kullanmaları gerektiğini dile getirerek, 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 11'inci İnovasyon Haftası için hazırlıkların hızla sürdüğünü bildirdi.

İnovasyonun önemine dikkati çeken Gültepe, "TİM olarak görev gücünde yer aldığımız Küresel İnovasyon Endeksi sonuçları geçen hafta açıklandı. 2012 yılında ilk kez açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi'nde 74'üncüydük. Bu sene açıklanan rakamda 37'nci sıraya yükseldik." diye konuştu.

"ŞİDDET SARMALI" VURGUSU

Gültepe, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bugünün Uluslararası Şiddetsizlik Günü olduğunu vurgulayan Gültepe, Türkiye'nin yakın coğrafyasının şiddet sarmalına büründüğünü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1 yıldır devam ettiğini anımsattı. Gültepe, "İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla büyüyen gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna'daki savaşta da bir barış umudu ufukta görünmüyor. Ben silahların sonsuza kadar sustuğu, barışın ve huzurun egemen olduğu bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.