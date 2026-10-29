TIR şoförlerini yakından ilgilendiriyor! Vize sorununa çözüm arayışı: Bakanlıklar harekete geçti

Ticaret, Dışişleri ve Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, TIR şoförlerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yürütülen diplomatik girişimlerde, profesyonel sürücülere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği sağlanması talep ediliyor.

Uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar, özellikle TIR şoförlerinin Schengen vizesine erişiminde yaşadığı güçlüklerin giderilmesi ve sınır kapılarındaki geçişlerin hızlandırılması için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdhziev ile iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin hızlandırılması ve Türk sürücülerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konularla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileriyle temasların da devam ettiği bildirildi.