TIR şoförlerini yakından ilgilendiriyor! Vize sorununa çözüm arayışı: Bakanlıklar harekete geçti

Ticaret, Dışişleri ve Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, TIR şoförlerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yürütülen diplomatik girişimlerde, profesyonel sürücülere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği sağlanması talep ediliyor.
Uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar, özellikle TIR şoförlerinin Schengen vizesine erişiminde yaşadığı güçlüklerin giderilmesi ve sınır kapılarındaki geçişlerin hızlandırılması için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdhziev ile iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin hızlandırılması ve Türk sürücülerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konularla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileriyle temasların da devam ettiği bildirildi.
HAKAN FİDAN VE ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN DİPLOMATİK TEMASLAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek iki ülke arasındaki geçişlerin hızlandırılması yönündeki beklentileri dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından da profesyonel sürücülerin Schengen vizesine erişiminin kolaylaştırılması ve başvuru işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Avrupa'daki ilgili muhataplar, büyükelçilikler ve Avrupa Birliği kurumları nezdinde yürütülen girişimler devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Bulgaristan Ulaştırma Bakanı ile temas kurarak Türkiye'nin beklentilerini iletti.
Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında karşılaştıkları Schengen vizesi kısıtlamaları ve başvuru süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, üç bakanlık tarafından ortaklaşa takip ediliyor.
180 GÜN İÇİNDE 90 GÜN KALIŞ KURALI GÜNDEMDE
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanlar Kurulu ile telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sürücülerin Schengen uygulamaları ve vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin son gelişmeler ile çözüm amacıyla yürütülen girişimler değerlendirildi.
Toplantıda özellikle Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının uluslararası taşımacılık yapan sürücüler açısından ortaya çıkardığı sorunlar ele alındı.
Bakan Bolat, sektör temsilcilerine ilgili ülkeler ve kurumlar nezdinde sürdürülen temaslar hakkında bilgi verdi. Sürecin Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon içinde takip edildiğini vurguladı.
BULGARİSTAN MAKAMLARINDAN AB KOMİSYONU NEZDİNDE GİRİŞİM MESAJI
Gerçekleştirilen görüşmelerde Bulgaristan makamlarının, söz konusu uygulamanın Avrupa Birliği'nin Schengen sistemi çerçevesinde yürütüldüğünü ve ulusal düzeyde doğrudan müdahale imkânlarının bulunmadığını ifade ettiği aktarıldı.
Bununla birlikte, konunun Avrupa Komisyonundaki ilgili muhataplara taşınacağı ve uygulamada esneklik sağlanması yönünde talepte bulunulacağı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, devam eden girişimler kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile de görüşerek profesyonel sürücülerin yaşadığı sorunları ve çözüm için uygulanabilecek kolaylaştırıcı tedbirleri gündeme getirdi.
AMAÇ, İHRACAT VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN AKSAMAMASI
Türkiye'nin dış ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi, ihracatın önemli bir parçası olan uluslararası taşımacılık sektörünün faaliyetlerinin aksamaması ve nakliyeciler ile sürücülerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında koordineli çalışmalar yürütülüyor.
Profesyonel sürücülerin seferlerini kesintisiz sürdürebilmesi, ihracat yüklerinin zamanında teslim edilmesi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması, çalışmaların öncelikli başlıkları arasında bulunuyor.
Bu doğrultuda diplomatik kanallar üzerinden sorunların çözümüne yönelik girişimler sürdürülürken, uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalışılıyor.
NAKLİYE FİRMALARINA SCHENGEN VİZESİ UYARISI
Öte yandan, gümrük kapılarında yaşanabilecek yoğunlukların ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için nakliye firmaları ile sürücülerin yürürlükteki Schengen vizesi kurallarına ve kalış sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yetkililer, sefer ve sürücü planlamalarının mevcut kurallar dikkate alınarak yapılmasının önem taşıdığına işaret ediyor.
Ticaret Bakanlığı, uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözülmesi, nakliyecilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınır kapılarındaki geçiş süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürecek.