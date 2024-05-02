TIR’lar parka çekildi

Avrupa'yla vize krizi TIR'ları durdurdu. Schengen ülke misyonları, yeni sürücülerin vize başvurularına olumsuz cevap veriyor. Eski sürücülere de Schengen vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli ya da ret veriliyor. TIR şoförlerine uygulanan vize ambargosunun maliyeti bir ayda 100 milyon doları buldu. AB merkezli şirketlerde çalışan Türk yöneticiler dahi vize alamıyor. Son dönemde iş dünyası vize başvuruları için randevu dahi alamıyor. SABAH'a konuşan iş insanları, sorunun acilen çözülmesini bekliyor.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, fuara katılımcı firmalara İhracatçılar Birliği'nden referans mektupları vermelerine rağmen, randevu günü alamadıklarını belirtti. Tecdelioğlu, "Sadece bir, iki ülke değil, hiçbir ülke vermiyor. Ne Yunanistan veriyor, ne Almanya, ne Fransa, ne de İtalya… Soruna çözüm bulunması gerekiyor" dedi.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, iki aydır konsoloslukların randevu dahi vermediğini söyledi. Karaca, "İhracat-ithalat yapanlar vize alamıyor. Organize ettiğimiz fuarlara katılmak isteyenlere ilk önce vize soruyoruz, vizesi varsa 'katılabilirsin' diyoruz. Artık tüm organizasyonları oluştururken birinci kriterimiz 'vizen var mı?' demek… Organizasyonu yapıyoruz ancak, tarih geldiğinde vize çıkmıyor." İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı da son dönemde vize sıkıntısının Güney Amerika ve ABD'de de yaşandığını söyledi.Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Arslan Küçükemre ise, Schengen ülkeleri, daha önce defalarca çoklu uzun süreli vize almış işadamlarına bile vize vermediğini veya tek girişlik kısa süreli vize verdiğini söyledi. Küçükemre, "Bu durum, ancak kasıtla, izolasyon uygulama arzusuyla veya art niyetle açıklanabilir. Uygulamalar amacından saparak bir ambargo ve izolasyon yaptırımına dönüştü" dedi.İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler, vize sorununun iş seyahatlerinde ciddi aksamalara neden olduğunu belirtti. Diler, "İş insanlarına yönelik vize taleplerinin basit ve hızlı işlemlerle sonuçlandırılması, bu süreçte pozitif ayrımcılık yapılması büyük önem taşıyacak. Özellikle mütekabiliyet ilkesinin vize işlemlerinde etkin bir şekilde uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye, birçok üçüncü ülkeye vize uygulamazken, onlardan da aynı kolaylıkların gösterilmesini bekliyoruz" diye konuştu.Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Şerafettin Aras da kısa süre önce yaptığı açıklama da Schengen vize sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, TIR sürücülerinin ayrı bir kategoride 'acil ve öncelikli' olarak Schengen vizesi alabilmesi için tüm taraflardan destek istemişti. Edinilen bilgiye göre sadece TIR şoförlerine uygulanan vize ambargosunun maliyeti son bir ayda 100 milyon doları buldu.Randevular için sınırlı kontenjan uygulaması ile online randevu almak sorun olurken, başvuru ve randevu talebi arasında oluşan makas randevu tarihlerini sürekli ileri atıyor. Bu da ziyaret ve toplantı programı yapılmasının önüne geçiyor. Bunun sonucu da katılım gösterilecek veya ziyaret edilecek fuarlar kaçırılıyor. Konferanslara yetişilemiyor, toplantılar iptal ediliyor. Böylece sanayiciler iş bağlantılarını kaçırıyor.Randevu merkezinde, çalışmayan elektronik tablolar, uzayıp giden ödeme ve parmak izi kuyrukları dikkat çekiyor. Sıra numarasını kaçıranlar yeni randevu almak zorunda kalıyor.Fuarlara katılımcı olarak iştirak eden firmaların, organizatörlerden alınan resmi stand personeli listeleri, katılım bedeli faturaları vs. ibraz etmelerine rağmen, bu firma elemanlarına vize verilmiyor.