Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ağrı ve Edirne'deki üç ayrı gümrük kapısında operasyon düzenledi. Gürbulak, Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 121 kilo 400 gram metamfetamin ve 344 kilo 88 gram esrar olmak üzere toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde yakalandı.
GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI'NDA 271 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen tanker cinsi araç detaylı aramaya sevk edildi.
Araçta yapılan incelemelerde 121 kilo 400 gram metamfetamin ve 150 kilo 350 gram esrar olmak üzere toplam 271 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
HAMZABEYLİ'DE TIR'DA 74 KİLO 898 GRAM ESRAR BULUNDU
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunan TIR, X-Ray tarama sistemine yönlendirildi.
Tarama sonrasında gerçekleştirilen detaylı aramada Narkotik Dedektör Köpeği ANTİ'nin de tepki vermesi üzerine araç içerisine gizlenmiş 74 kilo 898 gram esrar ele geçirildi.
KAPIKULE'DE 43 KİLO 840 GRAM ESRAR YAKALANDI
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü kontrollerde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR, araç altı görüntüleme sisteminde incelendi.
İnceleme sırasında tespit edilen şüpheli cisim üzerine X-Ray taramasına sevk edilen araçta, Narkotik Dedektör Köpeği SMOKE eşliğinde detaylı arama yapıldı. Aramada 43 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.
SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılığa sürükleyen uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere kaçakçılığın her türüyle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.
Olaylara ilişkin tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.