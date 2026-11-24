Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ağrı ve Edirne'deki üç ayrı gümrük kapısında operasyon düzenledi. Gürbulak, Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 121 kilo 400 gram metamfetamin ve 344 kilo 88 gram esrar olmak üzere toplam 465 kilo 88 gram uyuşturucu madde yakalandı.