Tİ’ye geçiş hızlandı mevduat tarihi rekor kırdı

Sermaye piyasasılarında son dönemde yaşanan gelişmeler alternatif yatırım aracı arayışındaki yatırımcıların, Türk Lirası mevduata ilgisini tarihi zirveye taşıdı. Para piyasası fonlarından çıkan paranın büyük bir bölümünün TL mevduata geçtiği gözlenirken, bir kısmının da repoya park ettiği dikkat çekti. Dövize geçişin gözlenmediği bu dönemde faiz indirimi beklentilerine rağmen mevduatın yatırımcı açısından cazibesini koruduğu görüldü.

634 MİLYAR TL'LİK DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre para piyasa fonlarının 28 Ağustos'ta 2.3 trilyon lira olan büyüklüğü 25 Eylül itibarıyla 1 trilyon 667 milyar liraya geriledi. Para piyasası fonlarında 4 haftada yaşanan düşüş 634 milyar liraya ulaştı. Başka bir ifade ile para piyasa fonlarının büyüklüğü 4 haftada yüzde 27.5 azaldı. Yani fonda duran her 100 liranın yaklaşık 28 lirası bu süreçte fonlardan çıktı. Para piyasası fonlarında 28 Ağustos-4 Eylül haftasında 78 milyar liralık, 4-11 Eylül haftasında 88 milyar liralık çıkış oldu. Fonlardan en yoğun çıkış 456 milyar lira ile 11-18 Eylül haftasında gerçekleşti. 18-25 Eylül haftasında ise fonlardan 12 milyar lira çıkış oldu.

REPODA 397 MİLYAR ARTIŞ

Para piyasası fonlarından 634 milyar liralık çıkışın gerçekleştiği 28 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında repodaki para miktarı 928 milyar liradan 1 trilyon 325 milyar liraya yükseldi. Repoda 4 haftalık süreçte yaşanan artış 397 milyar liraya ulaştı. TL mevduatın büyüklüğü 29 Eylül itibarıyla 20 trilyon 518 milyar lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

TL MEVDUATA YOĞUN İLGİ

Yatırımcıların alternatif arayışlarının hızlandığı son dönemde en çarpıcı büyüme TL mevduat tarafında yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre 4 Eylül'de 19 trilyon 466 milyar lira olan bankalardaki TL mevduat hacmi 25 Eylül itibarıyla 20 trilyon 81 milyar liraya çıktı. Bu süreçte TL mevduatta yaşanan artış 615 milyar liraya ulaştı. 4 Eylül'de 257.4 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise 29 Eylül itibarıyla 258.1 milyar dolar oldu. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da geçen hafta yayımladığı notta, eylül ayında para piyasası fonlarından çıkan 13 milyar doların yaklaşık yarısının yurt içindeki döviz ve altın mevduatlarına aktarıldığını bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör