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Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:52

TKDK'den 15 projeye 228 milyon TL hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrısı kapsamında, Manisa ve İzmir'de toplam yatırım tutarı yaklaşık 228 milyon lira olan 15 proje hibe almaya hak kazandı.

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AA
TKDK’den 15 projeye 228 milyon TL hibe desteği
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TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 95 proje arasında Manisa İl Koordinatörlüğü ile İzmir İrtibat Ofisinin sorumluluk alanındaki 15 proje de yer aldı.

Söz konusu 15 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 228 milyon lira.

Süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve zeytinyağı üretim tesislerine yönelik projeler, yatırım alanı ve destek koşullarına bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteğinden yararlanacak.

Projelerle tarımsal ürünlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Destek almaya hak kazanan projeler arasında kooperatifler de bulunuyor. Yatırımların, üreticilerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İZMİR #MANİSA
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TKDK'den 15 projeye 228 milyon TL hibe desteği
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