TL bölgesel ticaretin yeni yıldızı

Türkiye ile komşuları arasında ticaret hızlanırken bir yandan da TL'nin rolü daha güçlü hale geliyor. Türkiye, 13 yıllık bir aranın ardından en uzun sınırı olan komşusuyla gelecek vaat eden ekonomik ilişkiye hazırlanıyor. Irak ile de açılan yeni kapılar ve siyasi anlaşmalar sınırsız ticaretin kapılarını yeniden araladı. Özellikle gıda, tekstil, yapı malzemeleri ve enerji gibi sektörlerde artan ticaret hacmi, Türkiye'nin komşu ülkelerle ekonomik bağlarını daha da güçlendiriyor. Bu hareketlilikte Türk Lirası (TL) ise kilit bir rol oynuyor. Suriye'nin inşaat, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları, an itibatıyla TL kullanarak ticaretini yapıyor. Suriye'de halk, günlük alışverişlerinde giderek daha fazla TL kullanıyor. Türk sınırına yakın bölgelerde TL, birçok pazarda temel alışveriş birimi olarak kabul ediliyor. Örneğin, un, şeker, çimento gibi temel ürünlerin ticareti TL üzerinden yapılıyor. Yerel tüccarlar, kur dalgalanmalarından etkilenmeden işlem yapabilmenin TL'nin cazibesini artırdığını belirtiyor.Uzmanlara göre, Suriye'de TL'nin bu denli yaygınlaşması, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik etkisini artırırken, aynı zamanda Suriye'nin ekonomik istikrarına da katkı sağlıyor. TL'nin benimsenmesi, bölgede güven ortamını güçlendirirken, yerel halk için daha istikrarlı bir ticaret ortamı yaratıyor. Benzer şekilde, Türkiye'nin Kuzey Irak ile ticaretinde de TL'nin kullanımı hızla artıyor. Bölgedeki alışveriş merkezlerinde Türk markalarının yoğunluğu ve yerel halkın TL'yi benimsemesi, sınır ticaretinde önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye'nin Gürcistan ve İran ile olan ticaretinde de TL'nin kullanım oranı artış gösteriyor. Özellikle Gürcistan'da Türkiye menşeli gıda ve tekstil ürünlerine olan talep, TL'nin yaygınlaşmasını hızlandırdı. İran'da ise sınır pazarlarında TL ile alışveriş yapan yerel tüccarlar, kur dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret yapabiliyor. Van'a gelen İranlı alıcılar ceplerinde TL ile gelerek alışveriş yapıyor.Türkiye'nin Avrupa sınır komşuları olan Bulgaristan ve Yunanistan ile ticareti de dikkat çekici bir şekilde büyüyor. Özellikle Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde Türk firmalarının yer aldığı büyük pazarlar, TL ile yapılan ticaretin merkezi haline geldi. Yunanistan'da ise sınır bölgelerindeki Türk ürünlerine olan talep, yerel tüccarları TL kullanmaya yönlendiriyor. Doların ve eorunun uzun süre sabit kalması da bu süreci destekliyor.