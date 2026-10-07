Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor
Giriş Tarihi: 7.10.2026

TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor
  • ABONE OL
TL'nin reel değeri Eylül'de ılımlı yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0.45 puan artarak 105.45 oldu. Endeks, ağustosta 105 düzeyindeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0.51 puan artarak 101.62'ye çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6.91 puan, Yİ-ÜFE bazında 2.08 puan arttı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA