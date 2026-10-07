TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor

TL'nin reel değeri Eylül'de ılımlı yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0.45 puan artarak 105.45 oldu. Endeks, ağustosta 105 düzeyindeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0.51 puan artarak 101.62'ye çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6.91 puan, Yİ-ÜFE bazında 2.08 puan arttı.
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Mete Efendioğlu - Editör