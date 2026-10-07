TL’nin değerindeki yükseliş sürüyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TL'nin reel değeri Eylül'de ılımlı yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0.45 puan artarak 105.45 oldu. Endeks, ağustosta 105 düzeyindeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0.51 puan artarak 101.62'ye çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 6.91 puan, Yİ-ÜFE bazında 2.08 puan arttı.