Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karahan rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir" dedi.

ENFLASYON GERİLİYOR

Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor" diye konuştu. Karahan, gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi. Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini dile getirdi. Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkati çekti.

TL'YE İSTİKRARLI TALEP

Hanehalkının döviz talebinin sınırlı seyrettiğinin altını çizen Karahan, "Yaşadığımız şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı kalmasını, izlediğimiz politikalara duyulan güvenin bir göstergesi ve önemli bir kazanım olarak görüyorum. Sıkı para politikamız ve makroihtiyati düzenlemelerimiz Türk lirası varlıklara olan talebi destekliyor. Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahibiz. Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz" diye konuştu. Yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığına işaret eden Karahan, "Dış talebin zayıflaması da ihracatımızı sınırlıyor. 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör