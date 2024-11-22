TMB Başkanı Erdal Eren’den ’Yap-İşlet-Devret’ çıkışı: İstanbul Havalimanı’nı 3,5 senede nasıl yapacaklar dedik, başardılar

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde yap-işlet-devret modeline dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Eren, "Bolu Dağı Tüneli 2 bin 900 metre uzunluğunda, 12,5 senede ancak tamamlanabildi. Orhangazi'deki 3 bin 300 metre uzunluğundaki tüneli ise özel sektör olarak 2,5 senede tamamladık. İstanbul Havalimanı'nı 3,5 senede nasıl bitirecekler diyorduk, şaşırdık ama başardılar." dedi. Eren, Türkiye'nin artık dünyadaki her projeye talip bir ülke gücüne ulaştığının da altını çizdi.
"YAP-İŞLET-DEVRET İLE PROJELER ÇOK DAHA HIZLI TAMAMLANIYOR"
Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ndeki oturumda, Yap-işlet-devret modeli dev projelerin hedef alınması ile ilgili soruya yanıt veren Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren çarpıcı tespitlerde bulundu.
Eren, örneklerle yap-işlet-devret modelinin Türkiye'ye kazandırdıklarını şöyle anlattı:
Devletin yaptığı İstanbul-Ankara TEM Yolu'nu hepiniz biliyorsunuz. Bu yolun üzerinde Bolu Dağı Tüneli yapıldı. Yapımı ne kadar sürdü biliyor musunuz? 12,5 yıl. 2 bin 900 metrelik tüneli 12,5 yılda yapabildik. Ama Orhangazi'de 3 bin 300 metrelik tüneli yap-işlet-devret modeli ile 2,5 yılda tamamladık. Çünkü özel sektör bu işi tamamlayacak ki, kredilerini, finansmanlarını ödeyebilsin. Orada zaman kaybetme, oyalanma, gecikme lüksü yok.
"İSTANBUL HAVALİMANI'NI NASIL 3,5 SENEDE YAPACAKLAR DEDİK, BAŞARDILAR, ŞAŞIRDIK"
İstanbul Havalimanı projesinin de yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirildiğini vurgulayan Eren, "İstanbul Havalimanı gibi bir yapı da bu model ile yapıldı. 3,5 senede yapacağız dediklerinde, nasıl yapacaklar dedik. Şaşırdık, ama başardılar. Bu da Türk firmaların gücünü gösteriyor." dedi.
"DÜNYANIN HER YERİNDE YOLLAR, HAVALİMANLARI, DEMİRYOLLARI, TÜNELLER YAPIYORUZ"
Eren, Türk firmaların, yap-işlet-devret modeli sonrası çok daha büyük işler yaptığını ve mühendislik alanında kendisini geliştirdiğini söyledi. Eren, "Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok yerde dev projeleri yapabiliyoruz. Havalimanları, tüneller, yollar yapıyoruz. Mesela Vietnam Havalimanı'nı bir Türk firma yapacak. Buralardan Türkiye olarak da gelir elde ediyoruz. Ayrıca sanayimiz daha güçlü hale geliyor." İfadelerini kullandı.