TMB Başkanı Erdal Eren’den ’Yap-İşlet-Devret’ çıkışı: İstanbul Havalimanı’nı 3,5 senede nasıl yapacaklar dedik, başardılar

"DÜNYANIN HER YERİNDE YOLLAR, HAVALİMANLARI, DEMİRYOLLARI, TÜNELLER YAPIYORUZ"

Eren, Türk firmaların, yap-işlet-devret modeli sonrası çok daha büyük işler yaptığını ve mühendislik alanında kendisini geliştirdiğini söyledi. Eren, "Artık sadece Türkiye'de değil, dünyada birçok yerde dev projeleri yapabiliyoruz. Havalimanları, tüneller, yollar yapıyoruz. Mesela Vietnam Havalimanı'nı bir Türk firma yapacak. Buralardan Türkiye olarak da gelir elde ediyoruz. Ayrıca sanayimiz daha güçlü hale geliyor." İfadelerini kullandı.