Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TMO üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı
Giriş Tarihi: 8.7.2024 11:12 Son Güncelleme: 8.7.2024 11:13

TMO üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını bildirdi.

AA
TMO üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ofisin sosyal medya hesabından hububat alımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Mayıs'ta başlanan "2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" kapsamında, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere, 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda üreticilerden bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depolama itibarıyla bütün tedbirler alınmış ve hazırlıklar tamamlanmış olup üreticilerimizin TMO'ya vermek istediği ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpanın tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri periyodik olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Alım faaliyetlerimiz sürdürülecek olup tüm imkanlarımızla üreticilerimizin yanında olmaya devam edilecektir."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TMO üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA