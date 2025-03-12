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Giriş Tarihi: 12.3.2025 09:06 Son Güncelleme: 12.3.2025 09:07

TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bellona Mobilya) paylarını satışa çıkardı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

AA
TMSF, Bellona Mobilya’daki paylarını satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin, Bellona Mobilya paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 7 milyar lira olarak belirlenen Bellona Mobilya'nın ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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TMSF, Bellona Mobilya'daki paylarını satıyor
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