TMSF’den 3,2 milyar liralık LPG depolama tesisler satış ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ bünyesindeki LPG depolama tesislerini satışa çıkardı. Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedel 3 milyar 210 milyon lira oldu.

İHALE İÇİN 321 MİLYON LİRA TEMİNAT İSTENİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF ilanına göre, satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 321 milyon lira teminat yatırması ve 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar tekliflerini sunması gerekiyor.

İHALE 9 ARALIK'TA YAPILACAK

Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesi, 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İhaleye katılım için teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

Teminatın devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle karşılanması halinde, teminatın cari değerinin yüzde 40 fazlası tutarındaki menkul kıymetlerin TMSF adına bloke edildiğini gösteren banka belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör