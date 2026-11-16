TOBB, yeni iş gücünü gündeme taşıdı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) koordinasyonunda oluşturulan Business Forum Hub, iş dünyasını yeşil dönüşüm odağında buluşturdu. COP31 Yeşil Alanı'nda düzenlenen "Yeşil Yakalı İş Gücünün Oluşturulması: Yerel Sürdürülebilirlik Uzmanlığından Küresel Standartlara" panelinde, sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartların uygulanması, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve mesleki eğitimlerin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturulması değerlendirildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay'ın moderatörlüğündeki panele, IFRS Vakfı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Üyesi Veronika Pountcheva, Asya Kalkınma Bankası Baş Sağlık Uzmanı Dr. Dinesh Arora ve ANKON Consulting Yönetici Ortağı Damla Tüzüner katıldı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay, Türkiye'nin 2024 yılından itibaren kapsam dahilindeki şirketler için sürdürülebilirlik raporlamasını ve sınırlı güvence denetimini zorunlu hale getirdiğini vurguladı. IFRS Vakfı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva, sürdürülebilirlik raporlamasında uluslararası standartları benimseyen veya benimseme sürecinde bulunan ülke ve yetki alanı sayısının 50'ye ulaştığını açıkladı.