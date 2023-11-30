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Haberler Ekonomi Haberleri TOBB Yönetim Kurulu Üyesi büyüme rakamlarını 'umut veren gelişmeler' olarak değerlendirdi
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:21 Son Güncelleme: 30.11.2023 15:21

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi büyüme rakamlarını 'umut veren gelişmeler' olarak değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, üçüncü çeyrekte yatırımların büyümeye katkısının artması ve ihracatın pozitife doğru yolculuğunun umut verdiğini belirterek, sıkılaştırma adımlarının etkilerinin dördüncü çeyrek büyümesinde daha net görüleceğini bildirdi.

AA
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi büyüme rakamlarını ’umut veren gelişmeler’ olarak değerlendirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 5,9'luk büyüme rakamına ilişkin değerlendirmesinde, seçimlerin ardından iki yıldır devam eden ekonomi politikasında değişiklik stratejisiyle rasyonelleşme adımlarının atılmaya başlandığını kaydetti.

TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını, bu dönüşümün ilk sonuçları olarak önemli gördüklerini dile getiren Kestelli, yüzde 5,9'luk büyümenin Türkiye'nin üretim gücünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Kestelli, Merkez Bankasının sıkılaştırma adımlarıyla politika faizinin dördüncü çeyrekte yüzde 40'a yükseldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle atılan sıkılaştırma adımlarının gerçek etkisini dördüncü çeyrekte beklemek daha rasyonel olacaktır. Üçüncü çeyrekte yatırımların büyümeye katkısının artması ve ihracatın pozitife doğru yolculuğu, umut veren gelişmeler. Ekonomi yönetiminin dikkatini çekmek istediğimiz iki konu var. İlki, yüzde 5,9'luk büyümeye karşın tarım sektöründeki yüzde 0,3'lük büyümenin sürdürülebilir olmadığı ve bu konunun gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması. İkincisi ise iş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer payındaki dalga boyunun mutlaka istikrara kavuşturulması konusu. Beklentimiz, bu olağanüstülüklerin sonlanarak bir an önce sürdürülebilir, dengeli bir ekonomi iklimine kavuşmamız."

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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi büyüme rakamlarını 'umut veren gelişmeler' olarak değerlendirdi
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