TOBB’da Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl Suudi Arabistan ile ticarette ciddi bir büyüme gördüklerini belirterek, "Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolarlık ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz." dedi.

TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masası Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim El-Harif ve iş adamları katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerini ve büyüklüğünü anlattığı konuşmasında, Türk iş dünyası olarak ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin yeniden canlanmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ortaya konduğu "Suudi Arabistan 2030 Vizyonu"nun, güçlü, yenilikçi, bölgesinde lider bir ülke olma hedeflerine ciddi katkı sağlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Özellikle, ekonomide petrol dışı sektörü geliştirmeye ve girişimciliği teşvik etmeye dönük adımları çok değerli buluyorum. Bu çerçevede teknoloji, turizm, ulaşım ve enerji gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek projelerde Türk iş dünyası olarak yer almaya hazırız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin tarihi köklerinin ve temelinin sağlam olduğunu ve yeni dönemde ilişkileri çeşitlendirerek derinleştirmek istediklerini bildirdi.

"ÇOK DAHA FAZLA SUUDLU YATIRIMCIYI ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ"

Geçen yıl karşılıklı ticaretin olumlu yönde geliştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl ise ticaretimizde ciddi bir büyüme görüyoruz. Yakalanmış olan ivme ile ilk aşamada 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolarlık ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de Suudi Arabistan tarafından bugüne kadar 2 milyar dolar civarında doğrudan yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki bu meblağ ülkelerimizin potansiyelini yansıtmaktan uzak. Çok daha fazla Suudlu yatırımcıyı ülkemize bekliyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan, müteahhitlik sektörümüz için çok önemlidir. Müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'da bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde 390 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki dönemde, birlikte daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. Sadece iki ülkede değil, Suudi Arabistan'ın etkili coğrafyalarda, Suudlu iş insanlarıyla beraber 3. ülkelerde de daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. İnşaat alanında geçmişteki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi desteğini bekliyoruz. Teminat mektubu konusunun da çözülmüş olmasından son derece mutluyuz. Bu çerçevede iş insanlarımızın vize almalarında sağlanan kolaylık için teşekkür ediyorum."