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Giriş Tarihi: 5.10.2023 10:20 Son Güncelleme: 5.10.2023 10:20

TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486 oldu.

AA
TOBB’un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486'ya çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (1066), Bursa (354), İzmir (273), Ankara (266) ve Gaziantep (195) oldu.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Eylül 2022'de 93 bin 328 iken geçen ay yüzde 4 yükselerek 97 bin 97'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 3 milyon 978 bin 661 olarak hesaplandı.

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TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu arttı
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