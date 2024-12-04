Togg CEO’su Karakaş’tan batarya açıklaması: Hücresini de üretmeye başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşma yapacağı zirve, gelecekte fark yaratmayı hedefleyen 22-30 yaş aralığındaki 1000 parlak genci ağırlıyor.

Zirvede konuşan Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, projeyi bakanlara ve Cumhurbaşkanı'na sunarken ilk slaytta yer verdikleri başlığın, "Dünyanın en modern mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıkıyoruz" olduğunu ifade etti.

O dönemde bu başlığın yadırgandığını belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kuruyoruz ve bunu oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öyle ki Avrupa'daki birçok şirket, bizim yaptıklarımızı kendi organizasyonlarına uyarlamaya çalışıyor. 2018'de yola çıktığımızda fark ettik ki kullanıcıların hayatında mega trendlerin tetiklediği, hayatı kolaylaştıran, eğlenceli, verimli ve hatta trafik içinde otururken bile kazanç sağlayabilen akıllı cihazlar öne çıkmaya başladı. Bu cihazlar, birbirleriyle entegre olarak bir yaşam alanına dönüşüyor. Dolayısıyla tasarlanacak ürünün yalnızca A noktasından B noktasına götüren bir otomobil değil, bütünsel bir deneyim sunan bir akıllı cihaz olması gerektiğini anladık."

Gelecekteki para kazanma yöntemlerinin ve şirket karlılıklarının depremsel kaymalarla dijitale doğru gittiğini, bunun sonucunda da sektörü yarından sonrasına hazırlayacak bir otomobil şirketinden ziyade bir teknoloji şirketi olması gerektiğini anlatan Karakaş, sıfırdan bir marka tasarlarken doğup büyüdükleri topraklardan güç almak gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Togg'daki mobilite sistemine ilişkin detayları paylaşan Karakaş, tasarımın merkezine akıllı cihazı koyduklarını ve bunun etrafında şekillenen hizmetlerin oluşturduğu kapsamlı bir ekosisteme vurgu yaptı.