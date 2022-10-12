Togg, finansal hizmetlerini Paycell altyapısıyla sunacak

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile kolay ödeme çözümleri ve finansal hizmetleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran yeni nesil ödeme platformu Paycell, mobil ödeme alanında iş birliği yapacak.

Togg, iş birliği kapsamında dijital ekosisteminde kullanıcılarına sunacağı tüm ödeme hizmetlerini Paycell'in güçlü ve dinamik altyapısıyla sağlayacak.

Togg kullanıcıları, Paycell'in sağladığı elektronik cüzdan, kart saklama ve sanal pos altyapısı sayesinde, yine mobilite sektöründe bir ilk olan kendi Togg Cüzdan'larını oluşturarak, seyir halindeyken bile Togg'un anlaşmalı üye iş yerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, Togg'un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan kolayca yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, iş birliğiyle blok zinciri tabanlı yeni nesil dijital varlıklar konusunda da Paycell ile güçlerini birleştirdiklerini belirtti.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Kullanıcıyı odağa alarak iş geliştiriyor, yeni yaşam alanı haline gelen Togg akıllı cihazımızda kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Otomobilden fazlası kısmını da kullanıcıya yaşatacağımız bu mobilite deneyimi oluşturuyor. Bu iş birliğini uçtan uca kesintisiz kullanıcı deneyimi hedefimizi gerçekleştirmede önemli kilometre taşlarından biri olarak görüyoruz. Aynı zamanda Paycell gibi bir teknoloji şirketiyle yaptığımız ortaklık, mobilite ekosisteminin çekirdeğinin kurulması yolunda da değerli bir adımı oluşturuyor."

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Türkiye, dijital dünyadaki değişimlere çok hızlı şekilde adapte olduğunu, kendilerinin de yatırımlarını, sundukları hizmet ve ürünlerdeki çeşitliliği dijitalleşme odağıyla ele aldıklarını açıkladı.

Yılmaz, "Paycell ile özellikle mobilite dikeyine techfin platform çözümleri ile liderlik ediyoruz. Tüketiciler artık tek bir sistem ve platform üzerinden hedef alana yönelik pek çok işlem yapabilmek istiyor. Bu noktada sektöre yönelik geliştirdiğimiz dijital çözümlerle kullanıcılarımızla temas noktalarımızı artırmaya odaklıyız." ifadelerini kullandı.

Paycell ve Togg iş birliğiyle yerli üretimin ve teknolojilerinin gücünün de birleştiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin inovasyondaki iki büyük gücü olarak bugünün ve geleceğin teknolojik çözümlerini hayata geçiriyoruz. Kullanıcılarımız otomobile bağlı navigasyon sistemleriyle entegre olan dijital cüzdan, kart saklama ve sanal POS gibi yerli inovasyon ve hızlı finans çözümlerimizle güvenli ve kolay alışveriş yapabilecek. Ayrıca block zincir tabanlı dijital varlık platformunu da Paycell Teknoloji'nin geliştirdiği altyapıyla sunabileceğiz. Paycell olarak, tüm finansal ihtiyaçlara tek bir uygulamadan erişim vizyonuyla sunduğumuz hizmetlerimizi yeni iş birlikleriyle, inovatif ürün ve servislerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz."