Togg için batarya üretecek tesisin temeli atılıyor

Yerlive milli elektrikli otomobil Togg'a batarya üretilecek Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Nisan'da atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Togg Teknoloji Merkezi'ndeki tesisinde ocak ayında seri üretime başlayan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş, 24 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle, 2024 yılı sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü inşaatının temelini atacak. Kampüsün devreye girmesiyle Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.