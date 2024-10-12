Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TOGG sıfır faiz kampanyası ekimde de sürüyor
Giriş Tarihi: 13.10.2024

TOGG sıfır faiz kampanyası ekimde de sürüyor

TOGG sıfır faiz kampanyası ekimde de sürüyor
TOGG, eylül ayında başlattığı mevcut T10X versiyonları için geçerli 700 bin lira krediye sıfır faizli 12 ay kampanyasını ekimde hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için sürdürüyor. TOGG, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar için anlaşmalı bankalarda 700 bin lira krediye sıfır faizle 12 ay vade ya da yüzde 2.29 faiz oranıyla aylık 35 bin 607 liralık geri ödemeye 30 ay vade seçeneği sunuyor. Kurumsal kullanıcılar için, 700 bin lira sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra 700 bin lira krediye 24 ay vade ve yüzde 1.49 faiz oranıyla aylık 35 bin 209.22 lira geri ödeme imkânı mevcut. Ayrıca, 36 ay vade için yüzde 2.19 faizle aylık 28 bin 801 lira, 48 ay vade için ise yüzde 2.49 faizle aylık 25 bin 766 liralık geri ödeme seçenekleri yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOGG sıfır faiz kampanyası ekimde de sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA