Togg Trugo ve Shell’den şarjda stratejik iş birliği

TRUGO markasıyla Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Togg ile şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlarla dünyada elektrikli şarj çözümleri alanında lider olmayı hedefleyen Shell, stratejik iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak. Yapılan anlaşmaya göre Trugo'nun 81 ilde, 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, "Bilindiği gibi 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1.000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumunu yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Trugo markamızla başlattığımız bu girişimimizi Türkiye çapında yaygın istasyon ağı bulunan Shell & Turcas iş birliğiyle güçlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı da Togg Trugo iş birliğini en doğru ortaklık olarak gördüklerini ifade etti.