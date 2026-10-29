Togg ürün gamını genişletmeye devam ediyor

TOGG
'un 29 Ekim 2022'de banttan inişinin 4. yılı kutlanırken ürün gamı genişlemeye de devam ediyor. Seri üretime geçtiği tarihten 2026 yılı eylül sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu. 2023'te 19 bin 583, 2024'te 30 bin 93, 2025'te 39 bin 20 Togg aracı kullanıcılarla buluşurken, bu yılın 9 ayında 37 bin 426 araç yollara çıktı. 2026 ocak-eylül döneminde toplam elektrikli otomobil satışları içerisinde Togg'un pazar payı yüzde 31 olarak gerçekleşirken bu dönemde satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Togg T10X, ağustos ve eylül aylarında aylık bazda Türkiye'de en çok satılan model olarak ilk sırada yer aldı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un yeni modeli T6X'in her ay bir şekle büründüğünü ve gelecek haziran ayında bu aracı kullanıcılarla buluşturmayı planladıklarını söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör