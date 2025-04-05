Togg ustası kadınlar geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk otomobili Togg, elde ettiği başarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ederken bir yandan da kadın istihdamına büyük katkı sunmaya hazırlanıyor. Şirketin her yıl ürettiği 175 bin adet, trafiğe çıkan Togg T10X için elektrikli araç bakım ustası ihtiyacı da yapılan iş birlikleri ile karşılanıyor. Ankara Kalkınma Ajansı, başlatılan "Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi" ile kadın Togg bakım ustası yetiştirecek. İlk etapta 24 kadına elektrikli araç bakım-onarım eğitimi verilerek geleceğin Togg ustası kadınlar yetiştirilecek.Togg'un 2 sene önce ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. 60 yıllık hayalin gerçekleştirildiği yerli elektrikli otomobil, şimdiye kadar toplam 36 bin 881 adet satıldı. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiği ilk yerli ve milli otomobil Togg T10X, 2023'ten itibaren trafiğe çıkmaya başladı. 2019'da 177 bin 467 kişi Togg için ön sipariş sürecine katılmış ve noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılma hakkı kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ilk teslimatın ardından T10X almaya hak kazanan 20 bin kişiye yıl içerisinde ilk teslimatlar gerçekleştirildi. Geçen yıl 30 bin 93 adet satılarak Türkiye'de en fazla satılan elektrikli otomobil modeli olan Togg T10X, 2025'te 6 bin 788 adet satılarak bugüne kadar toplam 36 bin 881 adet satıldı.Togg için trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 ve 50 kilometre aralıklarla Türkiye'yi uçtan uca kapsayan şarj ağı geliştirildi. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda bulunan şarj istasyonlarında, 30 dakikadan az sürede yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Togg'un yeni sedan modeli T10F için ilk siparişler bu ay içinde alınacak. 600 km menzil sunan T10F, 2025'te satışa çıkacak ve üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulacak.