TOGG zirveye yerleşti! İşte Eylül ayında en çok satılan sıfır otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 13,39 azalarak 803 bin 465 oldu.
Bu dönemde otomobil satışları yüzde 15,45 düşüşle 627 bin 977'ye, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 gerileyerek 175 bin 488'e indi. Eylül ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay yüzde 24,33 küçülürken otomobil satışları yüzde 27,80, hafif ticari araç satışları yüzde 10,42 azaldı.
OTOMOBİLDE SUV MODELLER ZİRVEDE
Ocak-eylül döneminde otomobil pazarının yüzde 84,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 352 bin 589 satışla toplam pazardan yüzde 56,1 pay alırken B segmenti otomobiller 177 bin 786 satış ve yüzde 28,3 payla ikinci sırada yer aldı.
Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen otomobiller SUV modeller oldu. SUV araçlar, 415 bin 909 satışla yüzde 66,2 pazar payına ulaştı. Sedan otomobiller 125 bin 20 satış ve yüzde 19,9 payla ikinci, hatchback modeller ise 83 bin 83 satış ve yüzde 13,2 payla üçüncü sırada yer aldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 19,3'E ÇIKTI
Yakıt türlerine göre değerlendirildiğinde, ocak-eylül döneminde en fazla satılan otomobiller benzinli modeller oldu. Benzinli otomobiller 258 bin 453 satışla pazarın yüzde 41,2'sini oluşturdu.
Hibrit otomobiller 204 bin 956 satışla yüzde 32,6 pay alırken elektrikli otomobiller 121 bin 79 satışla yüzde 19,3'lük pazar payına ulaştı. Dizel otomobiller 34 bin 520 satışla yüzde 5,5, otogazlı modeller ise 8 bin 969 satışla yüzde 1,4 pay aldı.
Elektrikli otomobillerde motor gücüne göre farklı bir tablo ortaya çıktı. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobillerin satışları yüzde 7,9 artarak toplam pazarın yüzde 17'sini oluşturdu. 160 kilovat üzerindeki modellerin satışları ise yüzde 59 azalarak yüzde 2,3 paya geriledi.
OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 97,2
Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 31 azalarak pazarın yüzde 26,7'sini oluşturdu. 1400-1600 cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 16,6 düşüşle yüzde 20,5 pay aldı.
1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 5,5 artarak yüzde 0,7, 2000 cc üzerindeki otomobillerin satışları ise yüzde 11,6 yükselerek yüzde 0,2 paya ulaştı.
Şanzıman türüne göre satışlarda otomatik vitesli otomobiller açık ara öne çıktı. Otomatik şanzımanlı modeller 610 bin 177 satışla toplam satışların yüzde 97,2'sini oluştururken manuel şanzımanlı otomobiller 17 bin 800 satışla yüzde 2,8 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipindeki araçlar ilk sırada yer aldı. Van modeller 133 bin 449 satışla yüzde 76 pay alırken kamyonetler 16 bin 508 satış ve yüzde 9,4 payla ikinci sırada konumlandı.
TOGG ZİRVEYE YERLEŞTİ
Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X geçen ay 4 bin 237 adet satılarak zirveye yerleşti. Renault Boreal, 3 bin 220 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken Renault Megane Sedan 2 bin 830 adetle üçüncü oldu. Toyota Corolla 2 bin 486 satışla dördüncü, TOGG T10F ise 2 bin 455 satışla beşinci sırada kendine yer buldu.
Eylül ayında Türkiye genelinde toplam 63 bin 736 otomobil satışı gerçekleşti. Listenin ilk 10 sırasında SUV, sedan ve hatchback modellerin yanı sıra elektrikli otomobiller de yer aldı.
EYLÜL AYININ İLK 10 OTOMOBİLİ BELLİ OLDU
Listenin ilk 10 sırasında Renault dört, TOGG iki, Toyota, Tesla, Hyundai ve Kia ise birer modelle yer aldı.
Renault Duster 2 bin 305 satışla altıncı, Renault Clio HB 1.993 satışla yedinci oldu. Tesla Model Y 1.725 adetle sekizinci sıraya yerleşirken Hyundai i20 1.649 satışla dokuzuncu, Kia Sportage ise 1.591 satışla onuncu sırada yer aldı.
ODMD verilerinden yararlanılarak hazırlanan listeye göre eylül ayında en çok satılan 10 otomobil modeli ve satış adetleri şöyle:
|
Sıra
|
Marka
|
Model
|
Satış adedi
|
1
|
TOGG
|
T10X
|
4.237
|
2
|
Renault
|
Boreal
|
3.220
|
3
|
Renault
|
Megane Sedan
|
2.830
|
4
|
Toyota
|
Corolla
|
2.486
|
5
|
TOGG
|
T10F
|
2.455
|
6
|
Renault
|
Duster
|
2.305
|
7
|
Renault
|
Clio HB
|
1.993
|
8
|
Tesla
|
Model Y
|
1.725
|
9
|
Hyundai
|
i20
|
1.649
|
10
|
Kia
|
Sportage
|
1.591