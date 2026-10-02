TOGG zirveye yerleşti! İşte Eylül ayında en çok satılan sıfır otomobiller

TOGG ZİRVEYE YERLEŞTİ

Elektrikli otomobil pazarında TOGG T10X geçen ay 4 bin 237 adet satılarak zirveye yerleşti. Renault Boreal, 3 bin 220 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken Renault Megane Sedan 2 bin 830 adetle üçüncü oldu. Toyota Corolla 2 bin 486 satışla dördüncü, TOGG T10F ise 2 bin 455 satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

Eylül ayında Türkiye genelinde toplam 63 bin 736 otomobil satışı gerçekleşti. Listenin ilk 10 sırasında SUV, sedan ve hatchback modellerin yanı sıra elektrikli otomobiller de yer aldı.