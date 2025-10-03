Togg’dan 700 bin TL’ye sıfır faiz kampanyası

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X ve T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar için finansman desteğinin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Togg, ekim ayında stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL'ye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 58 bin 334 TL aylık geri ödemeli avantaj sağlıyor. Bu seçeneğin yanı sıra bireysel kullanıcılar T10X ve T10F V2'ye 1 milyon TL krediye yüzde 2.68 faizli 48 ay vadeli aylık 43 bin 185 TL geri ödemeyle de sahip olabiliyor.

PİYASAYA GÜÇLÜ GİRİŞ

Daha fazla kredi ihtiyacı olan bireysel kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2.73 faizli 48 ay vadeli 76 bin 440 TL aylık geri ödemeli fırsattan yararlanabiliyor. Togg, kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V2'ye kiralar gibi sahip olma kolaylığını sürdürüyor. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar için 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2.80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi imkânı bulunuyor. Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye'nin mobilite alanındaki küresel teknoloji markası Togg'un yeni modeli T10F, satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. T10F, eylülde bin 194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla bin 664 adetle ilk sırada yer aldı, Togg'un ilk modeli T10X ise bin 61 adetle üçüncü sıraya yerleşti. T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.