Togg’dan 800 bin TL’ye sıfır faiz kampanyası

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kasım ayı boyunca hem bireysel hem kurumsal müşterileri için farklı kampanyalar başlattı. Kampanyada bireysel müşterilere T10X V2 için 800 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay veya yüzde 2.29 faizli 30 ay vade seçeneği, kurumsal müşterilere 800 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra yüzde 2.19 faizli 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Bireysel müşterilere T10X V1 için de 400 bin TL krediye yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay veya yüzde 2.29 faizli 30 ay vade seçeneği, kurumsal müşterilere ise 400 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay veya yüzde 2.19 faizli 36 ay vade imkânı var. Öte yandan Trendyol iş birliğiyle kasım ayında T10X satın alan kullanıcılara 1 yıl içinde kullanabilecekleri 3125 kWh hızlı şarj da hediye ediliyor.