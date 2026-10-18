Tohum Gen Bankası’na C vitamini dopingi

İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına karşı küresel aktörler Kuzey Kutbu'nda Tohum Gen Bankaları oluştururken, Türkiye ise olası afetlerde dünyaya C vitamini kaynağı olacak iklime dayanıklı mandalina çeşidini yetiştirmek için harekete geçti. Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nce (RTEÜ) başlatılan çalışma kapsamında Rize mandalinası üzerinde mutasyon ıslahı ve biyoteknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek.

10 YILDA GELİŞTİRİLDİ

RTEÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Keziban Yazıcı, Rize mandalinası geliştirmek üzere 10 yıldır çalışmalarda bulunduklarını belirtirken, Rize'de Çaykur'a ait Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 9 mandalina çeşidinin fidanlarının bulunduğu bir gen havuzu oluşturduklarını kaydetti. Satsuma mandalinasının Türkiye'nin en fazla ihraç edilen mandalina türü olduğunu ifade eden Yazıcı, Rize mandalinasının Antalya'da denenerek üretime geçmesi ile ilgili çalışma başlatıldığını da söyledi. Yazıcı, TAGEM ile yürütülen bu proje kapsamında mandalina sezonunun uzatılmasının planlandığını belirtti.

STRATEJİK BİR AKTÖR

RTEÜ ve TENMAK'ın Avrupa Birliği projesi kapsamında iklim değişikliğine dayanıklı bir mandalina türü geliştirmek için çalışmalara başladığını kaydeden Yazıcı, "Dünya herhangi bir afette kaybolmasın diye Kuzey Kutbu'nda tohum gen bankaları oluşturuluyor. Dünya bu şekilde bir hareketlilik yaşarken bizler de bölgemizdeki ürünlere sahip çıkmalıyız. Bu kapsamda Rize mandalinası dünyanın iklim değişikliğine dayanıklılıkta oluşturacağı stratejinin baş aktörüdür" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör