Tohumculuk sektörü 2025 ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı

"TOHUMDA KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR SEKTÖRÜZ"

Gençer, tohumculuk sektörüne yapılan ve kamuoyunda bazı yanlış algılara sebep olan ithalat konusuna da açıklık getirerek, Türkiye'nin tohumculukta kendi kendine yetebildiğinin altını çizdi.

Otomobil sektörünü örnek gösteren Gençer, şunları kaydetti:

"Almanya kendi otomobillerini üretebiliyor ancak Japon, Güney Kore veya Çin menşeili arabalar da ülkede görülüyor. Ülkelerin ithalat yapması o konuda zayıf veya bir yere bağımlı olduğu anlamına gelmez. Tohumculuk sektörü de aynı şekilde. Siz üretim maliyetlerinizi düşürmek adına kendi ebeveynleriniz olmasına rağmen bunları Çin, Hindistan veya Vietnam'da üretip tekrar Türkiye'ye getirebilirsiniz. Fransa ve Hollanda dünyada tohum ihracatında dünyada birinci ülkeler. 1,5 milyar dolar civarında tohumluk ihracatları ama 750-800 milyon dolar civarında ithalatları var. Biz ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Romanya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkelere ihracat yapıyoruz ama en uzak ülkelere de tohum gönderiyoruz. Türkiye son yıllarda dünya standartlarında çok kaliteli tohumlar üretiyor. Kalite ve verim anlamında çok başarılıyız. Dünyadaki en gelişmiş ülkelerin geliştirdiği çeşitlerden farklı değiliz hatta bir anlamda biz daha çok tercih ediliyoruz. Türkiye'de üretilen tohumlarda GDO yok."