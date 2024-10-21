Tohumda bağımsızlık hamlesi başlattı

Türkiye'de tarım sektörünün öncülerinden Hektaş, tohum alanında yeni bir adım atıyor. Son dört yılda tarla ve sebze grubunda toplam 25 tohum çeşidinin tescilini alan Hektaş, Areo Tohumculuk adıyla sürdürdüğü faaliyetlerine artık Hektaş Tohum olarak devam edecek. Hektaş'ın tarımda bir vizyon ve misyon hareketi olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Hektaş, ülkemizin geleceğine yön veren stratejik sektörlerde sorumluluk üstlenen OYAK'ın bilinç ve farkındalığının çok iyi bir örneğidir. Gıda güvenliği ve gıda egemenliği açısından son derece kritik bir konu olan tohum ıslah çalışmalarında başarılı sonuçlar alan Hektaş, önce bölgesel sonra global bir tohum markası olma yolunda ilerliyor" dedi.Hektaş'ın global bir şirket olarak 'Tarım 5.0'a öncülük ettiğini söyleyen Erdem, "Tarımda bir vizyon ve misyon hareketi olan Hektaş, ülkemizin geleceğine yön veren stratejik sektörlerde sorumluluk üstlenen OYAK'ın bilinç ve farkındalığının çok iyi bir örneğidir. Ar-Ge, yeni ürün geliştirme ve tarım teknolojileri alanında millî projeleriyle öne çıkan Hektaş, son sekiz yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla tarımsal üretimde sürdürülebilir ve verimli büyümenin kurallarını baştan yazıyor. Tarımsal üretime teknolojiyi entegre eden yenilikçi uygulamalarıyla hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alıyor" diye konuştu.Bursa Orhangazi'deki F.A.R.M. tesisinde düzenlenen basın toplantısında Hektaş'ın faaliyetlerini anlatan Genel Müdür Enis Emre Terzi de 2019'dan bu yana Areo Tohumculuk adıyla sürdürdükleri tohum geliştirme faaliyetlerini artık Hektaş markası ile sürdüreceklerini aktardı. Terzi, "Bu adımın yurt içi ve yurtdışı pazarda bize büyük güç katacağına inanıyoruz" dedi. Yerli tohum çalışmalarıyla tarıma destek olduklarını vurgulayan Terzi, şöyle konuştu: "Tohum ıslah çalışmalarımızda bitkilerin genetik özelliklerini iyileştirerek verimde artış sağlıyoruz. İklim risklerine karşı dirençli tohumlar elde ediyoruz. Aynı zamanda hastalık ve zararlılara dirençli tohumlar geliştirerek mahsul kaybını azaltıyoruz."Bu hafta Aydın'da gerçekleştirdikleri pamuk tarla gününde üreticilerin karşısına ilk kez Hektaş Tohum markası ile çıktıklarını anlatan Terzi, "Bu buluşmada, 'Volkan' ve 'Selçuk Bey' adını verdiğimiz yeni yerli pamuk tohumlarımızı hasat öncesi tarlada tanıttık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında geliştirdiğimiz Volkan pamuğu, orta erkenci çeşit olması nedeniyle standart türlere göre daha erken hasat edilebiliyor. Bu sayede, pamuk üreticilerimiz daha erken ve daha yüksek fiyatlarla ürünlerini pazara sunma avantajına sahip olacaklar. Ayrıca, hasat sezonunda yaşanan yoğunluğu azaltan tohumlar, üreticilerimizin maliyetlerini de büyük ölçüde düşürecek" dedi