Tohumdan hasada çiftçinin yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal potansiyelini korumak, toprağın bereketini artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla 16 ilçede tarımsal hizmetlerine devam ediyor. Mobil toprak analizi, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele, altyapı çalışmaları ve sulama kanallarının temizliği başta olmak üzere birçok alanda üreticinin yanında olduklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarımsal altyapıyı güçlendiren öncü projelerin detaylarını paylaştı.

TOPRAĞIN REÇETESİ MOBİL LABORATUVARDA

Verimli bir hasat döneminin en önemli şartının doğru planlama olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, "Mobil Toprak Analizi uygulamasıyla hizmeti doğrudan tarlaya götürüyoruz. Gezici ekipler, üreticilerin arazilerinden aldıkları numunelerle toprağın yapısını ve eksik olan minerallerini yerinde tespit ediyor. Bu veriler ışığında çiftçilere bilinçli gübreleme ve üretim planlaması desteği sunuluyor. Uygulama sayesinde hem gereksiz gübre kullanımının önüne geçilerek çevre ve toprak korunuyor hem de çiftçinin girdi maliyetleri ciddi oranda düşürülüyor" dedi.

ZARARLILARA KARŞI BİLİMSEL MÜCADELE

Başkan Alemdar, çiftçinin aylar süren emeği olan üretimin en büyük tehditlerinden biri olan "Kahverengi Kokarca" zararlısına karşı bilimsel bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Özellikle fındık ve meyve bahçelerinde büyük ekonomik kayıplara yol açan kahverengi kokarca zararlısına karşı Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) bilim insanlarıyla ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Yürütülen akademik araştırmalar sonucunda geliştirilen feromon tuzaklarını, üreticilerimize ulaştırılarak tarım arazilerinde biyolojik ve etkin bir çalışma başlattık" şeklinde konuştu.

TARIMSAL SULAMAYA GÜVENCE

Tarımda suyun doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Alemdar, "16 ilçemizin tamamında yürütülen drenaj ve sulama kanalları temizliğiyle, su akışını engelleyen tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz. Yapılan altyapı yatırımları sayesinde, kış aylarında yaşanabilecek yoğun yağışlarda tarım arazilerinin su altında kalması önlenirken, kurak yaz aylarında ise üreticilerimizin sulama suyuna sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde erişmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN SAHADAYIZ"

Açıklamalarında toprağı işleyen ve alın teri döken tüm üreticilerin yanında olduklarını belirten Başkan Alemdar, "Sakarya'nın tarımsal potansiyelini korumak, üreticilerimizin ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek ve toprağımızın bereketini gelecek nesillere taşımak en büyük gayemizdir. Üreticilerimizin karşılaştığı sorunlara köklü çözümler üretmek ve üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek için kararlılıkla sahadayız. Inanıyoruz ki üreticisini destekleyen, toprağını koruyan Sakarya, ülkemizin genel üretim gücüne de çok büyük katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu.