TOKİ 12 ilde kuraları tamamladı: Sırada 11 il var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları tamamlandı. 7-16 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. 17-28 Kasım'da gerçekleştirilecek 2'nci etap kuralarda ise Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut, sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.

11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı da şu şekilde;