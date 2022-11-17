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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:13 Son Güncelleme: 17.11.2022 11:13

TOKİ 12 ilde kuraları tamamladı: Sırada 11 il var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 12 ilde geçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahiplerinin belli olduğunu duyurdu.

DHA
TOKİ 12 ilde kuraları tamamladı: Sırada 11 il var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları tamamlandı. 7-16 Kasım'da Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. 17-28 Kasım'da gerçekleştirilecek 2'nci etap kuralarda ise Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut, sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak.

11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı da şu şekilde;

  • 17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut
  • 18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24
  • 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
  • 24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
  • 26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
  • 28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

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TOKİ 12 ilde kuraları tamamladı: Sırada 11 il var
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