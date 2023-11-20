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Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:29

TOKİ Adıyaman'da çelikten kaleler inşa ediyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Adıyaman'ın ihya çalışmaları bakanlıkların denetimi ve TOKİ güvencesiyle devam ediyor. TOKİ Adıyaman'ın Sincik ilçesi için hafif çelikten köy evlerinin yapımına başladı.

AA
TOKİ Adıyaman’da çelikten kaleler inşa ediyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerinde Dönüşüm" Projesi'ne başvurarak hibe ve kredi desteği alan depremzelerin köy evlerinin inşasına, bakanlıklarının denetimi ve TOKİ güvencesiyle başlandığını bildirdi.

İlk etapta 14 çelikten köy evinin yapılacağını belirten Özhaseki, "Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak." ifadesini kullandı.

Özhaseki, hafif çelik köy evlerinin inşa sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda depreme dayanıklı köy evlerinin, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağı, güçlü ısı ve ses yalıtımına sahip olacağı bilgisine yer verildi.

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TOKİ Adıyaman'da çelikten kaleler inşa ediyor!
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