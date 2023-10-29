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Haberler Ekonomi Haberleri Gaziantep'te 1.000 konut teslime hazır! Yıl sonuna kadar 10 bini aşacak
Giriş Tarihi: 29.10.2023 11:36 Son Güncelleme: 29.10.2023 11:46

Gaziantep'te 1.000 konut teslime hazır! Yıl sonuna kadar 10 bini aşacak

TOKİ'nin deprem bölgesindeki kalıcı konut inşası hız kesmeden devam ediyor. Yapım çalışmaları süren 42 bin civarında konutun dörtte biri Gaziantep'e inşa ediliyor. Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konutun teslim edilmesini beklediklerini söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek" dedi.

AA
Gaziantep’te 1.000 konut teslime hazır! Yıl sonuna kadar 10 bini aşacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber depremin hemen ardından TOKİ'nin deprem bölgesine kalıcı konutların inşasına başladığını söyledi. Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında il genelinde 59 bin bağımsız bölümün yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade eden Çeber, "Bunların 29 bini konut, 12 bini köy evi, 17 bin civarı da ahır, iş yeri gibi değişik nitelikte bağımsız bölümler. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hak sahipliği süreci hemen hemen tamamlanmak üzere ama bir taraftan da kalıcı konut inşaatları hızla yükseliyor." dedi.

İl genelinde ilk etapta tespiti tamamlanan ve planlaması yapılan 25 bin civarında kalıcı konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Çeber, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız. Tabii bunlar parça parça teslim edilecek. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bugünler içerisinde ilk etaplar bitiyor. Bunların sadece teslimine ilişkin prosedürleri devam ediyor. Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında, prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek. Zaten bu yıl itibarıyla deprem bölgemizin tamamında 42 bin civarında konut teslim edilmiş olacak ki bunun neredeyse dörtte birini Gaziantep'te teslim etmiş olacağız. Ondan sonra da ocak, şubat, mart... Her ayın sonunda ciddi miktardaki konutumuzu teslim edeceğiz."

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Gaziantep'te 1.000 konut teslime hazır! Yıl sonuna kadar 10 bini aşacak
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