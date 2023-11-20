TOKİ Diyarbakır konutları teslim ediliyor

"ARALIKTA 581 KONUTUMUZ DAHA TESLİME HAZIR HALE GELMİŞ OLACAK"

Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine, 11 ili kapsayan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin Diyarbakır'da da yıkıma yol açtığını hatırlattı.

Depremde Diyarbakır'da da vefat eden insanların olduğunu anımsatan Su, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremin hemen ardından evleri zarar gören vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, AFAD Başkanlığı ile diğer paydaş kurumların hızlı bir çalışma içine girdiğine işaret eden Su, bu çalışma kapsamında Oğlaklı mevkisinde konutların yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Konutların yapıldığı alanın Karacadağ'ın eteklerinde zemini kayalık çok sağlam bir yer olduğunu belirten Su, TOKİ tarafından bölgede 6 bin 40 konutun yapımının sürdüğünü söyledi.

Su, inşasına başlanan konutların hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı, depremzede kardeşlerimizi bir an önce konforlu, huzurlu ve sağlam konutlara yerleştirmek için gerçekten de hızlı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kasım ayı sonunda 242 konutumuz teslime hazır hale gelmiş olacak. Aralık ayı sonunda da 581 konutumuz daha tamamlanmış teslime hazır hale gelmiş olacak." dedi.