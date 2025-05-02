TOKİ’den yeni indirim kampanyası yolda



Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Sungur, şöyle dedi: "Şu ana kadar idaremiz eliyle toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. Bu inşaatların bugüne kadar toplam 144 bin konutu sadece idaremiz eliyle olmak üzere 201 bin konut tamamlandı ve teslim edildi. Diğer kurumların eliyle birlikte yapılan konutlarımızın toplamı olan 453 bin konutu bu yıl sonu bitirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir."