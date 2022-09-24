TOKİ’ye ilişkin ortaya atılan iddiaya cevap geldi

TOKİ Başkanlığı, bir basın organında yer alan "TOKİ'nin kasasındaki şüpheli işler" başlıklı yazıda yer verilen iddialar üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, haberde konu edilen araçla ilgili yapılan incelemede TOKİ'ye ait böyle bir araca rastlanmadığı dolayısıyla TOKİ'ye ait olmayan araç üzerindeki haciz işlemlerinde TOKİ'nin borçlu olmasının da söz konusu edilemeyeceği belirtildi.

Aynı yazıda birçok özel bankaya atıfta bulunularak TOKİ'nin bazı bankalardaki hesaplarında hiç para olmadığı ya da bazılarında çok cüzi paraların bulunduğu, bunların da üzerinde haciz olduğu iddiasına yer verildiği ifade edilen açıklamada, TOKİ'nin Kamu Haznedarlığı Tebliği'ne tabi olduğu, tebliğ uyarınca devlet bankaları ile çalıştığı, özel bankalarda mevduat hesabı bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, idarenin tüm ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.