Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, perakende sektörüne ilişkin ikinci soruşturmada da "topla-dağıt karteli" (hub and spoke) kapsamında yeniden fiyat tespiti üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, söz konusu soruşturmada nihai kararın bu yıl sonu gibi verileceğini söyledi. Küle, "Topla-dağıtta bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlara genel seviyesine yukarı yönlü bir ivme kazandırıyor" dedi.Küle, özellikle perakende soruşturmalarında kamuoyunda "Rekabet Kurulu fiyat denetimi yapıyor" algısının ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Biz fiyat denetimi yapmıyoruz. Fiyat nasıl oluşuyor, ona bakıyoruz. Yoksa bu fiyat düşüktür, yüksektir, böyle olmalıdır gibi müdahalemiz yok. Fiyatı birlikte belirlemeye yönelik bir iletişim var mı, birlikte arz belirleniyor mu, pazar paylaşımı var mı, hassas bilgiler paylaşılıyor mu? Bu ve benzeri uygulamalar varsa bizim alanımıza girer" değerlendirmesinde bulundu.Başkan Küle, Rekabet Kurumu'nun bugüne kadar 394 soruşturma tamamladığını ve 32 soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi. Küle, şöyle devam etti: "Tamamlanan 394 soruşturmanın altısı taahhüt ile sekiz soruşturma ise uzlaşma ile sonuçlandırıldı. 1999- 2022 yıllarında uygulanan idari para cezası miktarı 10 milyar 725 milyon 990 bin 278 lira oldu."KÜLE, perakende sektöründe organize pazarın çok sağlıklı bir yapıya sahip olmadığını belirterek, "Organize pazarın içinde yoğunlaşmanın dikkat çekici boyutta olması dengeleri bozuyor. Tüketiciler olarak sadece raftaki fiyata bakıyorsunuz ancak raftaki fiyatın ötesinde pazarda çok ciddi payı olan büyük teşebbüslerin tedarikçilerle olan ilişkilerinde alıcı gücünden kaynaklanan sorunlar var. Dolayısıyla sağlıklı bir ekonomi için üretim tarafını güçlendirmek lazım" diye konuştu.KÜLE, zincir marketlerle ilgili açılan iki soruşturmanın da konusunun aynı olduğunu belirterek, 5 zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada 3 teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu, bunları reddettiklerini söyledi. Küle, "Uzlaşma başvurusunun ruhunda ihlali kabul etmek temel prensiptir" dedi.