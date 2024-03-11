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Giriş Tarihi: 11.3.2024 10:34

Toplam ciro artış gösterdi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi , 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

İHA
Toplam ciro artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.

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Toplam ciro artış gösterdi
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