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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:33

Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artış gösterdi.

AA
Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 66,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Anılan ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,5, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,8, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 2,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
Toplam Ciro 3 66,1
SANAYİ 2,5 54,6
Madencilik ve taş ocakçılığı -2,7 58,5
İmalat 2,6 54,4
İNŞAAT 3,8 98,7
TİCARET 3,4 71,3
HİZMET 2,3 61,2
Ulaştırma ve Depolama 1 44,2
Konaklama ve yiyecek 5,1 87,4
Bilgi ve iletişim 1,3 78,8
Gayrimenkul -2,4 9,1
Mesleki, bilimsel ve teknik 4,6 90,6
İdari ve destek 3,1 94,9
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Toplam ciro endeksi arttı
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