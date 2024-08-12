Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 58 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 58 arttı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 41 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, haziranda yıllık bazda yüzde 103,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de mayıs ayına göre yüzde 12 artış hesaplandı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,5 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 artış kaydetti.